Gripou? Veja o que fazer para aliviar os sintomas

A gripe é uma doença causada pelo vírus influenza, que é capaz de gerar desconfortáveis sintomas, entre os quais: nariz entupido; tosse; espirro; dores por todo o corpo; febre. Para aliviar os sintomas, podemos adotar alguns cuidados importantes, que vão desde o uso de medicamentos antigripais até a preferência por uma alimentação mais adequada.

Em geral, o tratamento com remédios envolve componentes com ação analgésica e antitérmica, que pode ser associado a algumas atitudes simples, mas que são “tiro e queda”.

A gripe é uma doença autolimitada, que passa dentro de alguns dias, mas que causa muito desconforto até chegar ao fim. Veja algumas dicas para aliviar os sintomas e se sentir melhor.



DEZ DICAS PARA NÃO DEIXAR A DOENÇA TE DERRUBAR



1) BEBA MUITO LÍQUIDO

Beber bastante líquido, como água, chás e sucos naturais, é muito importante para a recuperação de gripes e resfriados. Além de hidratar o corpo, esta atitude umidifica as vias aéreas e ajuda a expulsar o vírus.

2) FAÇA REPOUSO

Repousar permite que o organismo concentre sua energia no combate à doença. Exercer qualquer atividade pode debilitar as defesas do corpo e deixá-lo mais exposto a outras complicações. Aproveite o momento e invista em uma boa noite de sono.

3) TOME BANHOS MORNOS

Tomar banho morno ajuda a aliviar o mal-estar causado pela gripe. Por um lado, é uma forma de ajudar o organismo a controlar a febre, mas também serve para umidificar as vias respiratórias, ajudando a descongestionar e a diminuir a irritação nesses locais.

4) CUIDE BEM DA SUA ALIMENTAÇÃO

Manter refeições balanceadas, com a inclusão de frutas, verduras, legumes e grãos integrais, ajuda a fortalecer o sistema de defesa para combater a gripe. No geral, é importante optar por sopas, caldos e canjas, que ajudam a aliviar o quadro e fornecem vitaminas e minerais ao corpo.

5) PREFIRA ALIMENTOS QUE AJUDEM A ALIVIAR OS SINTOMAS

Alimentos como mel, limão, gengibre e alho possuem propriedades anti-inflamatórias e ajudam bastante a aliviar os sintomas. Além disso, preferir ingredientes que fortalecem o sistema imunológico, como frutas ricas em vitamina C, contribui para que o corpo se recupere com mais facilidade.

6) CONSUMA BEBIDAS E ALIMENTOS QUENTES

Bebidas e alimentos quentes, de preferência com bastante líquido, são ótimos para aliviar a dor de garganta, diminuir a irritação e ajudar o organismo a combater as inflamações provocadas pela gripe. Por isso, inclua chás e sopas na sua dieta quando estiver gripado.

7) CONSUMA CANJA DE GALINHA

A canja de galinha é uma boa opção para quem está sem apetite. Além de leve e nutritivo, o prato tem a presença do frango, que possui uma substância chamada cisteína, que facilita a expectoração do catarro acumulado nas vias aéreas.

8) USE UMIDIFICADORES

Manter o ambiente sempre úmido é boa alternativa, uma vez que a umidade facilita a saída da secreção nasal espessa (e repleta de vírus). Esse cuidado também é importante para aliviar os sintomas alérgicos.

9) USE LENÇOS UMEDECIDOS PARA ASSOAR O NARIZ

Quanto mais rápido eliminamos a secreção nasal, mais rápida é a recuperação e mais fácil fica a respiração. Então, assoe o nariz quantas vezes achar necessário, preferencialmente utilizando lenços umedecidos e muito cuidado para não irritar a entrada das narinas.

10) CUBRA O ROSTO AO TOSSIR OU ESPIRRAR

Toda vez que for tossir ou espirrar, cubra com lenço de papel descartável a boca e o nariz para evitar que o vírus se espalhe pelo ambiente. No caso de usar as mãos, não se esqueça de higienizá-las logo após o espirro.

Fonte: Benegripe