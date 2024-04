Grupo é preso suspeito de aplicar golpes em 300 pessoas com venda de veículos usados em Aparecida

Cinco pessoas foram presas suspeitas de aplicar golpes com vendas de carros usados, em Aparecida de Goiânia. Segundo a polícia, o grupo abriu pelo menos oito empresas que ofertavam carros a preços acessíveis e linhas de crédito facilitadas. No entanto, após o pagamento da entrada, os clientes não recebiam o veículo. Mais de 300 ocorrências deste golpe foram registradas na Polícia Civil (PC), que estima um prejuízo total de 1 milhão de reais.

As empresas do grupo fechavam poucos meses após a abertura, mas tinham sede física com fachadas e logo. Em três anos de atuação, as empresas foram: Conquiste Crédito Para Quem Acredita, Agilize Motors, Solution Motors, Realize, Aceleraa, Vianna Veículos, Giro Veículos, e Stop Car Multimarcas. Os cinco presos se alternavam como sócios-administradores das empresas. A primeira delas abriu em novembro de 2019 e a mais recente, em fevereiro deste ano.

Segundo o delegado, a investigação chegou ao grupo após uma onda recente de denúncias à Giro Veículos, aberta em novembro de 2023. Quase 50 ocorrências foram localizadas somente à esta loja. Na fachada do local, chegam a pixar: “Ladrão”; “Queremos nosso dinheiro”; e “Máfia de corruptos”.

O Daqui procurou a defesa dos cinco presos, mas quatro não foram identificadas até a última atualização desta matéria. O advogado localizado disse que não vai se pronunciar sobre o caso. O espaço continua aberto para manifestação.

Como o grupo operava

O grupo agia sempre da mesma forma. Após a abertura da empresa, os ‘clientes’ eram atraídos por anúncios em redes sociais e aplicativos de mensagens, segundo a PC. Vendedores fictícios - que nunca estavam na loja - os atendiam e solicitavam que as vítimas comparecessem às lojas, onde eram atendidos pelos suspeitos. Depois de escolherem um carro, deveriam pagar uma entrada entre 5 e 10 mil reais.

De acordo com a PC, os suspeitos recebiam a entrada e diziam que o financiamento seria aprovado em alguns dias. Somente depois o veículo seria entregue, mas mesmo os prazos estourarem, os clientes não recebiam os carros. Segundo o delegado do caso, Thiago César de Oliveira, o grupo inclusive vendia o mesmo carro para diferentes clientes, e inventava desculpas para tentar justificar os atrasos na entrega.

Prisão e sequestro de bens

Cinco suspeitos foram presos temporariamente, nesta terça-feira (2). Além disso, foram sequestrados pela polícia três veículos, sendo um deles de luxo, e um apartamento no Setor Parque Amazônia, em Goiânia. Segundo a PC, o intuito do sequestro dos veículos é ressarcir, ao menos em parte, as vítimas do grupo.

Segundo o delegado, além dos presos, outras quatro pessoas estão envolvidas e devem ser localizadas. Por isso, o caso continua em investigação. Os presos devem responder por estelionato, associação criminosa e falsidade ideológica.