Grupo que comprou a Celg-D tem duas distribuidoras de energia entre as piores do país

A Equatorial, empresa que comprou a Celg-D da companhia italiana Enel, atua com distribuição de energia elétrica nos estados do Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas, Amapá e Rio Grande do Sul. As aquisições da Companhia Estadual de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul (CEEE-RS) e da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) são recentes, de 2021.

No grupo, a CEEE e a Equatorial Maranhão foram consideradas as duas piores concessionárias de energia elétrica do país em 2021 entre as empresas de grande porte. A informação é do ranking de desempenho das distribuidoras, publicado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em março deste ano.

De acordo com o documento, a Equatorial Maranhão ficou na 28º posição, em penúltimo lugar. A CEEE ficou em 29º, a última posição. No mesmo ranking, a Enel Goiás registrou o terceiro pior serviço, e ficou em 27º lugar. A companhia foi adquirida por quase R$ 1,6 bilhão.

O levantamento também mostrou que a Equatorial Pará ficou em 7º lugar entre as concessionárias de grande porte. A Enel-SP apareceu em 19º; a Enel-RJ, em 23º; e a Enel-CE, em 25º.

Indicadores

A lista de desempenho das distribuidoras é elaborada, segundo a Aneel, com base no Desempenho Global de Continuidade (DGC), formado a partir da comparação de dados sobre duração das interrupções do fornecimento de energia (DEC) e de frequência com que elas ocorrem (FEC) em relação a limites estabelecidos.

Dados da Aneel mostram que moradores do Rio Grande do Sul atendidos pela CEEE ficaram 18,06 horas (DEC) sem energia elétrica em 2021, desrespeitando o limite de 9,26 horas estabelecido pela agência. No estado, a companhia atende 1,7 milhão de consumidores.

Já os 2,6 milhões de consumidores atendidos pela Equatorial Maranhão ficaram 29,15 horas, em média, sem energia no ano passado. O número também mostra desrespeito ao limite imposto pela Aneel, de 16,06 horas.

Na Equatorial Pará, empresa que apresentou bom desempenho no último ano, os consumidores ficaram 22,15 horas sem energia, tempo menor do que o limite de 26,22 determinado pela agência.

A reportagem entrou em contato com o Grupo Equatorial, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.

Desempenho das distribuidoras de energia elétrica do Grupo Equatorial:

Equatorial Maranhão (operação desde 2004):

DEC: 29,15 | Limite: 16,06

FEC: 9,70 | Limite: 9,70

Número de consumidores: 2,6 milhões

Equatorial Pará (operação desde 2012):

DEC: 22,15 | Limite: 26,22

FEC: 11,90 | Limite: 20,75

Número de consumidores: 2,7 milhões

Equatorial Piauí (operação desde 2018):

DEC: 29,40 | Limite: 20,84

FEC: 13,64 | Limite: 14,12

Número de consumidores: 1,4 milhão

Equatorial Alagoas (operação desde 2019):

DEC: 23,42 | Limite: 15,53

FEC: 10,08 | Limite: 12,97

Número de consumidores: 1,2 milhão

CEEE-RS (assumiu operação em julho de 2021):

DEC: 18,06 | Limite: 9,26

FEC: 9,71 | Limite: 7,03

Número de consumidores: 1,7 milhão

CEA-AP (assumiu a operação em novembro de 2021):

DEC: 25,18 | Limite: 45,03

FEC: 13,99 | Limite: 30,15

Número de consumidores: 214 mil