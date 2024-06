Guarda civil de Aparecida é preso suspeito de roubar casa em Goiânia

Um guarda civil e outros dois suspeitos de roubar uma casa, em Goiânia, foram presos nesta quinta-feira (6). De acordo com a Polícia Civil (PC), a residência fica no setor Residencial Monte Carlo e foi alvo do grupo em março deste ano e, no decorrer das investigações, foi descoberto que um dos integrantes é da Guarda Civil Municipal (GCM) de Aparecida de Goiânia.

Segundo a PC, no dia do roubo a dona da casa foi surpreendida por dois homens que se identificaram como policiais. Eles algemaram a mulher e perguntaram se na casa tinha algum objeto ilícito. De acordo com apurado na investigação, a vítima disse que não tinha. Os homens fizeram ameaças,e levaram diversos objetos da residência e valores em dinheiro, inclusive acessando a conta bancária da vítima por um aplicativo.

Ainda segundo o que foi apurado pela PC, no dia seguinte ao roubo a mulher foi procurada de novo pelos homens, que exigiram mais dinheiro para que ela não fosse prejudicada criminalmente. Ela se negou a passar qualquer quantia aos suspeitos.

Durante a operação desta quinta-feira (6), a polícia disse ter encontrado na casa de um dos suspeitos uma arma de fogo tipo garrucha e munições de arma de fogo de vários calibres e sem autorização legal. Ele foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições. Uma mulher que também foi presa na operação é a terceira suspeita de participação no crime.

Em nota, a GCM de Aparecida de Goiânia disse que o guarda civil alvo da investigação foi afastado de suas funções. Disse também que está à disposição para esclarecimentos e que não compactua com esse tipo de conduta. (Veja a nota na íntegra no final da matéria).

Como a identidade dos suspeitos não foi divulgada, até a última atualização da matéria, o Daqui não conseguiu localizar as defesas.

Nota da GCM de Aparecida de Goiânia

"A Secretaria de Segurança Pública de Aparecida informa que o guarda civil mencionado está afastado de suas funções operacionais desde o início das investigações pela Polícia Civil e que o caso está também na Corregedoria da Guarda Civil Municipal para serem tomadas as devidas providências com relação ao desligamento do mesmo da corporação. A corporação se encontra também disposição para quaisquer esclarecimentos. A Prefeitura de Aparecida e o Comando da GCM ressaltam que não compactuam com este tipo de conduta."