Guardas usam gás lacrimogêneo para dispersar confusão durante bloco de carnaval em Goiânia; vídeo

Uma confusão foi registrada durante um bloco de carnaval na noite desta segunda-feira (20), no Setor Oeste, em Goiânia. Um vídeo gravado por um folião mostra pessoas gritando, correndo e tentando se proteger de gás lacrimogêneo e bomba de efeito moral lançados por guardas municipais.

Em nota, a Guarda Civil Metropolitana (GCM) disse que quase 2 mil pessoas desrespeitaram o horário programado de término dos eventos de carnaval, caracterizando perturbação de sossego. Ainda segundo a GCM, a equipe recebeu denúncias de utilização de armas brancas e de fogo, além de drogas e carros com som automotivo.

A GCM informou ainda que antes da dispersão, uma viatura da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) foi atingida por participantes da aglomeração para evitar a ação dos fiscais. "Um disparo de arma de fogo entre os participantes foi identificado, o que confirma a denúncia", escreveu a GCM.

No local, a Amma apreendeu quatro veículos com som automotivo que estavam excedendo o limite sonoro. De acordo com a GCM, não houve feridos e ninguém foi preso, mas tiveram que utilizar ações baseadas no uso seletivo da força para dispersar o grande público.