Guerra na Ucrânia pode afetar custos de produção em Goiás

A guerra iniciada pela Rússia contra a Ucrânia nesta quinta-feira (24) trará diversos impactos para a economia em todo o mundo. Em Goiás, pela relação comercial com os dois países, há preocupação de pressão nos custos do agronegócio e de indústrias que importam insumos do Leste Europeu. Vem de lá grande parte dos fertilizantes utilizados no campo e até matérias-primas para medicamentos.

Na balança comercial de 2021, as importações goianas vindas da Rússia têm maior peso, somaram US$ 305,069 milhões, com destaque para os fertilizantes químicos e minerais. De outro lado, Goiás exportou para o País US$ 81,433 milhões, especialmente carnes. Já no caso da Ucrânia, o saldo da balança é positivo, há maior venda do que compra de produtos. Foram R$ 25,733 milhões exportados – especialmente pulverizadores, ferro-níquel e carnes – e apenas US$ 12,238 mil importados.

Segundo especialistas ouvidos pela reportagem, no momento não há risco de desabastecimento no caso do insumos essenciais para as produções na agricultura e nas indústrias. Para o coordenador institucional do Instituto para Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag), Leonardo Machado, o primeiro impacto para o mercado local virá pelo aumento do dólar, que também impacta as importações.

A alta das commodities é outro ponto que já ocorreu e é acompanhado com cautela, porque o preço ainda mais elevado de milho e soja interfere nos custos da ração de animais, por exemplo. “Para o futuro, a preocupação é a questão de que a Rússia é importante fornecedor de fertilizantes. Para a agricultura, três elementos são essenciais, nitrogênio, potássio e fósforo, que importamos em larga escala e impactam as lavouras no geral.”

Porém, o impacto no insumo pode ser sentido na próxima safra. Atualmente, é das flutuações de custos como o do barril de petróleo que vem a maior preocupação. Leonardo pontua que o aumento dos combustíveis é um ponto preocupante para a logística brasileira. “Temos de observar os impactos no curto prazo e fazer contas. Acendeu um sinal de alerta amarelo para o setor. Não há desespero, mas atenção”, resume.

Presidente em exercício da Federação das Indústrias no Estado de Goiás (Fieg), André Rocha avalia que para as fábricas a atenção vai além da balança comercial, ela está nos reflexos nos custos e na possível desestruturação de cadeias já afetadas com a pandemia de Covid-19. “A primeira coisa é o aumento de custo, depois a preocupação é com a falta de produtos. A incerteza causa também insegurança para os investimentos e a alta de juros também afugenta os investidores”, pontua sobre mecanismo utilizado para conter a inflação, o aumento de preço de produtos para a população no mundo.