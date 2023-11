Guindaste despenca de prédio e deixa trabalhadores feridos, em Goiânia

Um guindaste de obra caiu em uma construção na tarde desta quinta-feira (9), no Setor Marista, em Goiânia, e deixou três funcionários feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado e os três trabalhadores, que operavam a grua no momento da queda, tiveram escoriações leves. Eles foram atendidos, e um foi encaminhado ao hospital.

O prédio em questão é o Legacy City Home, da construtora City Soluções Urbanas, que informou em nota a suspensão do trabalho nesta semana para um “levantamento de informações sobre a causa do acidente”. A empresa disse que, no momento do acidente, a carga transportada era menor que a capacidade da grua, e que as medidas de segurança estavam sendo respeitadas.

“Reforçamos que seguimos todos os procedimentos de segurança do trabalho, conforme laudo técnico aprovado e liberado por um engenheiro mecânico. Todas as manutenções preventivas da grua estão em dia, de acordo com as normas e o plano de manutenção, e os operadores e sinaleiros passaram por treinamentos adequados”, disse em nota.

No local, fios de energia foram atingidos, informou o Corpo de Bombeiros. A Equatorial foi acionada e informou ao Daqui, em nota, que o serviço de energia seria normalizado até o fim desta quinta (9). “No momento, 98% dos clientes já estão com o serviço restabelecido. Até o fim do dia de hoje (quinta), 100% dos clientes estarão com o fornecimento normalizado”.

Por conta do acidente, foram realizados bloqueios na Alameda Coronel Eugênio Jardim com Rua 1.122, e também na Alameda Coronel Eugênio Jardim com Alameda Ricardo Paranhos, informou a Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) ao O POPULAR. Não há previsão de desbloqueio, e a SMM recomenda que busquem rotas alternativas.

“Agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) estão no local e realizam o controle viário para garantir a segurança de condutores e pedestres”, informaram em nota.

Confira as notas na íntegra

"A City Soluções Urbanas informa que a obra será suspensa nesta semana para realizar um levantamento de informações sobre a causa do acidente. Reforçamos que seguimos todos os procedimentos de segurança do trabalho, conforme laudo técnico aprovado e liberado por um engenheiro mecânico. Todas as manutenções preventivas da grua estão em dia, de acordo com as normas e o plano de manutenção, e os operadores e sinaleiros passaram por treinamentos adequados.

Também verificamos que, no momento do acidente, a carga transportada era menor que a capacidade da grua.

Os trabalhadores envolvidos no acidente sofreram escoriações leves, já receberam atendimento e serão acompanhados pela empresa.

Comprometida com a segurança, vida e transparência, a empresa implementou imediatamente medidas preventivas no local. Moradores e vizinhos foram prontamente informados sobre a situação, e a City está à disposição para prestar esclarecimentos adicionais sobre o incidente”

Idpress Comunicação

City Soluções Urbanas

“Bloqueio viário na Alameda Coronel Eugênio Jardim com Alameda Ricardo Paranhos.

Bloqueio viário na Alameda Coronel Eugênio Jardim com Rua 1.122.

Agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) estão no local e realizam o controle viário para garantir a segurança de condutores e pedestres.

A Mobilidade recomenda que os condutores busquem rotas alternativas.”

Secretaria Municipal de Mobilidade

"A Equatorial Goiás informa que um guindaste atingiu a rede elétrica instalada na Avenida Cel. Eugênio Jardim e prejudicou, de imediato, o fornecimento do serviço na região. No momento, 98% dos clientes já estão com o serviço restabelecido. Até o fim do dia de hoje, 100% dos clientes estarão com o fornecimento normalizado."

Assessoria de Imprensa Equatorial Goiás