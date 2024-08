Harold e o Lápis Mágico será exibido no Buriti Shopping em sessão especial para autistas

A mais nova produção do renomado diretor brasileiro Carlos Saldanha será destaque na próxima edição do projeto MovieCOMtodos, promovido pelo Buriti Shopping. O filme “Harold e o Lápis Mágico”, estrelado por Zachary Levi, é uma adaptação do romance infantil de Crockett Johnson, lançado em 1955.

A sessão inclusiva de cinema destinada a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) acontece neste sábado (24), a partir das 11 horas. A iniciativa busca criar um ambiente acolhedor e confortável para crianças com TEA e suas famílias, garantindo assim uma experiência cinematográfica adaptada às suas necessidades.

Durante a exibição, o som é ajustado ligeiramente mais baixo, com luzes levemente acesas e liberdade para que as crianças possam circular pela sala durante a exibição. Nesta sessão, o acompanhante e a criança pagam meia-entrada, mediante apresentação de carteira de identificação ou laudo.



Os ingressos poderão ser adquiridos diretamente na bilheteria do cinema, no dia da sessão. Além disso, o Buriti Shopping também disponibiliza crachás de identificação para pessoas autistas e abafadores de ruídos que ficam disponíveis para empréstimo no Espaço Cliente, além de disponibilizar três vagas de estacionamento destinadas às pessoas com TEA.



Prioridade no estacionamento

Para utilizar o estacionamento, é preciso deixar no interior do carro a carteirinha de prioridade ou a Carteirinha de Identificação do Autista (CIA). Localizadas no estacionamento coberto próximo à entrada que dá acesso às lojas Riachuelo, as vagas podem ser facilmente identificadas por meio do símbolo mundial do TEA nas placas e no chão: uma fita com peças de quebra-cabeça multicoloridas.

É importante lembrar que, apesar das vagas destinadas exclusivamente a pessoas com autismo, por lei, os autistas já possuem o direito de estacionar nas vagas destinadas às pessoas com deficiência (PCDs).



Sobre Harold e o Lápis Mágico

Harold e o Lápis Mágico vai contar a história de Harold, um menino de 4 anos que cria um mundo mágico usando apenas duas coisas muito preciosas: a sua imaginação e um lápis roxo! Dentro de seu livro, Harold pode fazer qualquer coisa ganhar vida simplesmente desenhando com esse lápis mágico.

No entanto, quando ele cresce e deixa de desenhar apenas nas páginas do livro e começa a desenhar no mundo físico, descobre que tem muito mais a aprender sobre a vida real do que ele imaginava. Além disso, seu confiável lápis roxo pode desencadear mais travessuras hilárias que, na maioria, estão fora do seu controle.

Quando o poder da imaginação ilimitada cai nas mãos erradas, será preciso toda a criatividade de Harold e seus amigos para salvar o mundo real e o seu próprio.



Serviço: Sessão de cinema adaptada para pessoas com autismo no Buriti Shopping

Quando: 24 de agosto (sábado)

Horário: 11h

Filme: Harold e o Lápis Mágico

Onde: Moviecom Buriti Shopping