HDT realiza ação de coleta de sangue em parceria com o Hemocentro

O Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), unidade do Governo de Goiás, gerida pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG), recebe nesta quarta-feira (27) a unidade móvel do Hemocentro. A ação solidária fará coletas de sangue no estacionamento da unidade.

Para fazer a coleta de sangue é necessário fazer o agendamento de horário pelo telefone 3201-3643. A doação de sangue é um ato de generosidade que pode salvar vidas. Perto dos feriados prolongados, como a Semana Santa, é importante repor o estoque de sangue, pois há um volume maior de pessoas circulando pelas estradas, o que pode aumentar o número de acidentes e, por consequência, a demanda por transfusões.

Requisitos

Para doar sangue é preciso estar saudável, ter peso acima de 50 kg, apresentar documento com foto e ter idade entre 16 e 69 anos. Menores de idade devem apresentar autorização dos pais ou responsáveis. O cadastro para possível doação de medula óssea é realizado ao mesmo tempo, bastando o doador informar o interesse durante a triagem.