HDT realiza Semana da Saúde entre esta quarta e sexta-feira

O Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), uma unidade do Governo de Goiás administrada pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG), promoverá a Semana da Saúde entre quarta e sexta-feira, 14 a 16 de agosto. O evento visa conscientizar a população sobre a importância dos cuidados com a saúde, em comemoração ao Dia Nacional da Saúde, celebrado no dia 5 de agosto.

Nesta quarta-feira (14) o dia será dedicado às testagens. As ações serão realizadas nos períodos matutino, das 9h às 12h, e vespertino, das 14h às 16h. Os participantes poderão realizar exames para hepatites B e C, além de HIV e sífilis. Também estarão disponíveis 200 autotestes de HIV. Além disso, os presentes receberão orientações nutricionais e poderão calcular o índice de massa corporal (IMC).

Já na quinta-feira (15), o HDT receberá a unidade móvel do Hemocentro. Esta ação solidária realizará coletas de sangue no estacionamento do hospital. Para fazer a coleta de sangue é necessário fazer o agendamento de horário até terça-feira, 13 de agosto, pelo telefone (62) 3201-3643.

A doação de sangue é um ato de generosidade que pode salvar vidas. Cada doação pode beneficiar até quatro pacientes, sendo essencial para a realização de cirurgias, tratamentos de câncer, transplantes e atendimentos de emergências médicas. A doação é um processo seguro e rápido, que geralmente leva menos de uma hora.

Os doadores passam por uma triagem médica para garantir que estão em boas condições de saúde e que a doação não trará riscos para eles ou para os receptores. É importante lembrar que todos os materiais utilizados na coleta são descartáveis, eliminando qualquer risco de contaminação.

Requisitos para doação:

É preciso estar saudável, ter peso acima de 50 quilos, apresentar documento com foto e ter idade entre 16 e 69 anos. Menores de idade devem apresentar autorização dos pais ou responsáveis. O cadastro para possível doação de medula óssea é realizado ao mesmo tempo, bastando o doador informar o interesse durante a triagem.

A programação conta ainda com atividades voltadas para a saúde do colaborador. Na quinta-feira (15) e na sexta-feira (16), serão ministradas palestras sobre Saúde Mental no trabalho, ministradas pelos psicólogos João Felipe Silvério e Carolina Duarte.