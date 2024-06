Helicóptero cai em lagoa de Goiás

Um helicóptero caiu e deixou três pessoas feridas, nesta quinta-feira (27), em uma lagoa de Água Fria de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF). O piloto foi resgatado em estado grave, segundo o Corpo de Bombeiros.

Em nota, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) informou que a investigação da causa do acidente "terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes." (Veja a nota completa no final da matéria).

De acordo com a corporação, o piloto foi socorrido ainda no local pelos militares com ajuda de um médico do Hospital Municipal de Água Fria. A equipe aguardava o transporte de um helicóptero do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal para encaminhá-lo para um hospital, devido a gravidade dos ferimentos.

Um passageiro foi socorrido por fazendeiros na região e levado até o hospital. Já o segundo ocupante da aeronave estava consciente sem ferimentos aparentes, de acordo os bombeiros.

Conforme apurado pela corporação, o helicóptero particular estava indo de Brasília para o município de Alto Paraíso de Goiás para verificar algumas terras. Por motivo ainda não esclarecido caiu na lagoa da Jacuba em Água Fria.

O grupo R2 emitiu uma nota sobre o acidente com a aeronave, que levava o sócio-fundador da empresa, Ricardo Emediato. "Rick estava a bordo de um helicóptero particular que caiu na altura do município de Água Fria, em Goiás, quando se deslocava de Brasília para Alto Paraíso. Junto a ele estavam o também empresário Lucas Batista e o piloto da aeronave Ayrton Vargas. Rick passa bem e todos estão recebendo atendimento médico. A R2 informa que está acompanhando o fato de perto e roga para o pronto e rápido reestabelecimento de todos os envolvidos no acidente. O Grupo R2 agradece a todos que participaram do resgate.”

Nota Cenipa

Investigadores do Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VI), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), localizados em Brasília (DF), foram acionados, nesta quinta-feira (27/06), para realizar a Ação Inicial da ocorrência envolvendo um helicóptero sem identificação de matrícula até o presente momento, em Água Fria de Goiás (GO).

Na Ação Inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação.

Acompanhe a investigação:

Em breve, a ocorrência estará disponível para consulta no Painel SIPAER do CENIPA.

Por oportuno, cabe destacar que é mediante a emissão e a publicação do Relatório Final que o CENIPA se pronuncia sobre os resultados de suas investigações, conforme disposto no art. 88-H da Lei nº 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica - CBA).

A conclusão dessa investigação terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade da ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes.

O CENIPA tem por objetivo investigar as ocorrências aeronáuticas, de modo a prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram.