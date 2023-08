Helicóptero da Marinha cai em Formosa

Um helicóptero da Marinha caiu em uma área de treinamento do Exército em Formosa, na tarde desta terça-feira (8). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros de Goiás e pela própria Marinha. Em nota, o Ministério da Defesa lamentou o ocorrido (nota na íntegra ao fim do texto).

Em nota, a Marinha informou que dois militares morreram e seis ficaram feridos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 14 pessoas estavam a bordo. Os feridos foram encaminhados para hospitais de Goiás e do Distrito Federal, e a reportagem tenta contato com as unidades de saúde para atualização dos estados de saúde deles.

Equipes dos bombeiros seguem atuando no local, onde também foi registrado um incêndio navegetação. Ainda não se sabe se a aeronave pegou fogo.

A aeronave é de modelo UH-15 Super Cougar (veja acima), utilizado na defesa aérea e naval, e pertencente ao 2º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral. A equipe que estava em Formosa, conforme a Marinha, atuava durante um exercício operativo.

Por meio do apoio imediato da Unidade Médica Expedicionária da Marinha, no local, dois militares foram encaminhados ao Hospital das Forças Armadas e quatro ao Hospital Regional de Brasília. Lamentavelmente, dois militares vieram a óbito no momento do acidente", diz a nota.

A Marinha ainda informou que a Comissão de Investigação de Acidente Aeronáutico iniciou os procedimentos para apurar as causas e do acidente. Ainda informou que presta assistência às famílias dos militares envolvidos.

Aeronave

O helicóptero de modelo UH-15 é o mais moderno que a Marinha possui. Ele é utilizado principalmente em situações de ataques (inclusive a Marinha batizou ele com o nome de Super Cougar - Super Puma).

A aeronave também pode carregar até dois mísseis acoplados e permite pousos na água, atuando tanto na aérea quanto naval.

Nota na íntegra da Marinha:

NOTA À IMPRENSA Brasília

A Marinha do Brasil (MB) informa a ocorrência, na tarde desta terça-feira (08/08), de um acidente com uma aeronave UH-15 Super Cougar, pertencente ao 2o Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral, durante exercício operativo realizado na região de Formosa (GO).

Por meio do apoio imediato da Unidade Médica Expedicionária da Marinha, no local, dois militares foram encaminhados ao Hospital das Forças Armadas e quatro ao Hospital Regional de Brasília. Lamentavelmente, dois militares vieram a óbito no momento do acidente.

A MB informa, ainda, que a Comissão de Investigação de Acidente Aeronáutico iniciou os procedimentos para apurar as causas e circunstâncias do ocorrido. A MB está prestando todo o apoio aos militares e familiares envolvidos.

Nota na íntegra do Ministério da Defesa

Brasíla - DF



É com profundo sentimento de tristeza e pesar que, nesta terça-feira (8i, por ocasiao de um acidente com uma aeronave da Marinha do Brasil, dois miliares faleceram durante treinamento na região de Formosa (GO).

Conforme a Força Naval, a Comissão de investigação de Acidente Aeronautico já iniciou os procedimentos para apurar as causas e as cincunstâncias do ocorrido o Ministerio da Defesa presta as condolências, pela irreparave perda, aos familiares e amigas das militares, vitimados no cumprimento do cever.

José Mucio Monteiro Filho

Ministro de Estado da Defesa