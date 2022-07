Helicóptero da PM auxilia nas buscas por suspeito de matar irmãos em Bonópolis

As buscas pelo principal suspeito de ter matado os dois irmãos, de 5 e 7 anos, em Bonópolis, no norte de Goiás, estão sendo feitas com auxílio de um helicóptero da Polícia Militar de Goiás (PMGO). Segundo a Polícia Civil (PC), o homem está foragido e pode estar em uma área de difícil acesso dentro do próprio município.

Luiz Otávio Nunes Reis foi encontrado pela mãe na casa onde moravam com marcas de cortes de faca na região do pescoço. Já o corpo de Ayla Luciene Jesus Nunes foi localizado algumas horas depois em uma área de mata, a cerca de 300m da casa, e, segundo o delegado que investiga o caso, Danilo Weldel, apresentava sinais de violência sexual.

A corporação acredita que o responsável pelo crime seja um conhecido distante da mãe das crianças, que não tem parentesco com a família. A identificação do suspeito foi possível a partir de esclarecimentos obtidos por testemunhas que viram o homem sair da casa com um saco na mão. De acordo com o investigador, o suspeito morava na zona rural de Bonópolis e andava “com frequência na cidade”.

Em entrevista à TV Anhanguera, a tia das vítimas, Luana Vitória Nunes, afirmou que o suspeito não tinha contato com a família. “Minha irmã contou que viu ele [andando pela] cidade e costumava beber nos bares daqui. Ele mora em um assentamento vizinho, mas não tinha uma relação de viver dentro da nossa casa e minha irmã disse que não tinha relação com ele”, contou.

As investigações revelaram que a mãe das crianças estava no trabalho no horário do crime, por volta das 16h, que as crianças estavam sozinhas em casa e que nenhum vizinho teria ouvido gritos. Os corpos das crianças já foram liberados do Instituto Médico Legal (IML) e o velório deve acontecer nesta quinta-feira (7).

Buscas já duram mais de 24h

A operação da PMGO para localizar o possível autor do crime conta com o apoio da Polícia Militar do Tocantins, Polícia Civil de Goiás, Polícia Penal de Goiás e Polícia Rodoviária Federal. A equipe atua há mais de 24 horas ininterruptas realizando cerco na região e cidades vizinhas.