Helicópteros estavam em nome de piloto morto em ação policial

O piloto Felipe Ramos Morais, de 35 anos, morreu na tarde desta sexta-feira (17) em uma ação da Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) em uma chácara, no município de Abadia. Conforme os militares, teria havido uma troca de tiros que também resultou na morte de outros dois suspeitos de tráfico de drogas. Estavam no local três aeronaves.

Felipe é apontado como condutor do helicóptero que levou dois integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) para uma emboscada, em fevereiro de 2018. O piloto chegou a ser detido pela polícia, mas fez uma delação premiada na qual ele entregou chefes do PCC. O piloto ainda foi preso em Caldas Novas em maio daquele ano pela PM-GO.

A PM-GO afirmou que chegou até a chácara na tarde desta sexta onde houve as mortes após uma denúncia anônima. Vizinhos teriam suspeitado da movimentação dos helicópteros. Quando chegaram ao local, os militares verificaram que uma das aeronaves estava com o motor ligado. Neste momento teria havido o confronto.

Os integrantes do trio são apontados como traficantes e os helicópteros serviriam para o transporte de entorpecentes. A PM divulgou que a operação resultou na apreensão de três pistolas semiautomáticas e cinco quilos de cocaína pura. A droga, segundo os militares, teria vindo da Bolívia e os entorpecentes seriam trazidos de outros países em pequenas porções.

“Os policiais foram recebidos com tiros e, no confronto, os três suspeitos envolvidos morreram. As duas outras identidades ainda não foram confirmadas, bem como a do dono da propriedade rural que era usada pelos suspeitos”, afirmou à tarde o subcomandante do Comando de Operações de Divisas (COD), major Renyson Castanheira.

Castanheira afirmou que os suspeitos teriam constituído uma empresa de fachada com o objetivo de registrar os helicópteros para dissimular eventuais acompanhamentos da polícia.

O delegado da Polícia Civil de Goiás (PC-GO) Alexandre Barros esteve na chácara. Ele afirmou à TV Anhanguera que os policiais militares agiram de acordo com os procedimentos operacionais.

A reportagem checou o prefixo de dois dos helicópteros apreendidos. Os códigos foram extraídos de fotografias do local da operação, o que não permitiu ver o registro de um deles.

As duas aeronaves identificadas têm capacidade máxima para três passageiros. Elas têm peso máximo de decolagem de 1.088 kg a 1.134 kg. Uma delas é apenas para voo diurno, conforme a Consulta ao Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) da Agência Nacional de Aviação (Anac).

Os dados do RAB indicam que o helicóptero mais velho foi fabricado em 2001 e o mais novo em 2005. As duas aeronaves tinham problemas para navegação. Uma estava interditada e a outra apresentava o Certificado de Aeronavegabilidade Cancelado.

Os dois helicópteros constam como pertencentes à empresa GF Aviation LTDA, aberta em 2011. Conforme consulta feita na Receita Federal, a mesma possui capital social de R$ 100 mil e tem como sócio administrador o piloto Felipe. O endereço apresentado é a Avenida Deputado Jamel Cecílio, no Jardim Goiás, em Goiânia. No registro do CNPJ não há telefone declarado.

Ainda conforme o registro da Receita Federal, a empresa tem como atividade econômica principal “Outros serviços de transporte aéreo de passageiros não-regular”.

Emboscada

O processo que investiga a morte de dois integrantes do PCC numa emboscada da qual Felipe teria participado completou cinco anos na última quarta-feira (15), conforme reportagem do Diário do Nordeste publicada na mesma data.

Acusados de envolvimento no duplo-homicídio estão presos em unidades de segurança máxima, mas também há foragidos da Justiça.

O processo foi desmembrado. As fases de instrução estão encerradas. A Justiça abriu, no último dia 2, vista apra que o Ministério Público do Ceará (MP-CE) e também as defesas realizem as alegações finais. O prazo concedido é de 20 dias.

Depois desta fase, um colegiado de juízes da Vara Única Criminal de Aquiraz deve decidir a respeito ou não da pronúncia dos réus do caso.

O duplo-homicídio resultou na morte de Rogério Jeremias de Simone, O Gegê do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paka. Gegê do Mangue era um dos líderes da do PCC. O motivo das execuções seria desvio de dinheiro da facção criminosa.

Inicialmente, o caso foi tratado como a localização de cadáveres sem identificação. Mas com o passar dos dias, parentes reconheceram os dois homens e a apuração mirou a estadia dos membros da facção criminosa no PCC.

A emboscada ocorreu em Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza, no Ceará.

Felipe fez um acordo de delação premiada com a Polícia Federal (PF), que apurava o caso, em julho de 2020. Desde então, o piloto vivia escondido.

As informações repassadas por Felipe à contribuíram para a realização de uma série de operações da corporação. Vários líderes do PCC acabaram presos.

Após o desenrolar dos fatos também houve uma série de assassinatos dentro do próprio grupo criminoso.

A relação de Felipe com o estado também passa pela prisão dele em Caldas Novas, a cerca de 160 km de Goiânia, no sul do estado.

Ele foi detido no dia 14 de maio de 2018. Ele estava em um condomínio de luxo da cidade turística e acompanhado de uma irmã no momento em que foi detido.

Em Goiás, ele vivia da venda de voos panorâmicos. Os voos, realizados na capital e no interior do estado, duravam cerca de 5 minutos e custavam 50 reais por pessoa.

Felipe não possuía autorização para realizar os voos panorâmicos e já respondia a vários procedimentos na Anac.

Em 2012, o piloto chegou a ser preso no Piauí. O motivo era o transporte de 174,8 quilos de pasta-base de cocaína. A droga teria sido retirada na Bolívia.