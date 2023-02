Heloá, gêmea siamesa separada, celebra melhora passando batom pela primeira vez após a cirurgia

Heloá, uma das gêmeas siamesas que foi separada, em Goiânia, aparece em vídeo passando um protetor labial, pela primeira vez após a cirurgia. O vídeo foi publicado neste sábado (4) pelo médico Zacharias Calil, que afirma que houve melhora considerável no estado de saúde de Heloá após reencontro com a irmã, Valentina.

A cirurgia das irmãs aconteceu no dia 11 de janeiro e, após a separação, Valentina ficou com o estado de saúde mais delicado. As gêmeas de três anos dividiam parte do tórax, bacia, fígado, abdômen, intestinos delgado e grosso, além de genitálias.

Enquanto Heloá apresenta melhora significativa, já destubada e tendo passeios fora da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), Valentina se encontra sedada e respirando com ajuda de aparelhos. A expectativa da equipe médica é que Valentina seja destubada ainda essa semana, já que não apresenta mais febre nem crises convulsivas.

Na manhã do último sábado (6), Heloá foi visitar a irmã na UTI. O vídeo do primeiro contato das meninas após a separação circulou nas redes e comoveu tanto a equipe médica quanto a família das gêmeas. “Todo mundo aqui comovido e emocionado”, escreveu Zacharias Calil.

Relembre o caso

As siamesas passaram por uma cirurgia de mais de 10 horas no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia. Participaram do procedimento cerca de 50 profissionais. A expectativa de Zacharias Calil é que ambas retornem para a mesa de operação algumas semanas após a separação.

Apesar de Heloá ter apresentado uma melhora mais consistente em seu quadro, Valentina teve alguns casos de convulsão e febre alguns dias após a cirurgia. Hoje, nesta segunda-feira (6), ela segue se alimentando pelas veias e tem uma evolução mais lenta, mesmo já acordando algumas vezes durante o dia.

Valentina e Heloá Prado são naturais de Guararema, no interior de São Paulo, mas já moram em Goiânia há mais de dois anos por conta dos tratamentos de saúde. Após algum tempo de maratona nos hospitais, os pais decidiram se mudar para Morrinhos, no interior de Goiás.