Hemocentro Coordenador realiza festa junina para pacientes e voluntários da unidade

A 3º edição do Arraiá do Hemocentro Coordenador Estadual de Goiás Prof Nion Albernaz, unidade da Rede Estadual de Serviços Hemoterápicos – Rede Hemo, acontede neste sábado (29). O evento realizado para os pacientes, doadores e colaboradores da unidade, será das 8h às 12 horas, na recepção do local.

A festa junina contará com decoração especial, barraquinhas de comidas típicas e quadrilha dos colaboradores. A iniciativa encerra as atividades da campanha Junho Vermelho, que tem como objetivo conscientizar e incentivar a população sobre a importância de ser um doador de sangue.

Quem passar pelo Hemocentro poderá desfrutar de um lanchinho especial: que tal um caldinho de frango e feijão? E outras comidinhas típicas como canjica, arroz doce, paçoca e pé de moleque?! Vai ser um festejo para lá de bom!

A diretora-geral da Rede Hemo, Denyse Goulart comenta que a proposta da atividade é um momento de confraternização e agradecimento à população que apoia o Hemocentro com as doações voluntárias de sangue.

“Nosso arraiá é um momento de interação e diversão entre nossos pacientes, voluntários e colaboradores. Estamos preparando essa atividade com muito carinho, além disso, é uma ótima oportunidade para agradecer a todos os doadores que engajaram nossa campanha do Junho Vermelho. Contamos com a presença de todos vocês”, convidou.



Serviço: 3° Arraiá do Hemocentro Coordenador

Quando: 29 de junho

Horário: a partir das 8 horas

Local: Hemocentro Coordenador Estadual de Goiás Prof. Nion Albernaz - Av. Anhanguera, St. Oeste