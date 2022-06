Hemocentro de Goiás envia 200 bolsas de sangue para Pernambuco

Na última segunda-feira (6), o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado Da Saúde de Goiás (SES-GO), enviou 200 bolsas de sangue ao Pernambuco. A contribuição aconteceu após solicitação do Ministério da Saúde, em razão da situação de calamidade provocada pelas fortes chuvas no estado.

O envio tem como destino a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope), que está com déficit de 40% no estoque. As bolsas possuem concentrado de hemácias de dois tipos sanguíneos: A e O positivo.

Anna Fausta Cavalcante, diretora de Hemoterapia do Hemope, pontuou que o apoio do Hemocentro de Goiás e dos demais estados que se prontificaram a auxiliá-los neste momento será fundamental para garantir a manutenção do serviço de hemoterapia em Pernambuco.

Como doar

Para agendar a doação em umas das unidades da Rede Hemo, basta acessar o site agenda.hemocentro.org.br ou ligar no número 0800 642 0457. Para ser um doador de sangue é necessário estar saudável, ter peso acima de 50 kg, apresentar documento com foto válido em todo o território nacional e ter idade entre 16 e 69 anos, sendo que antes de completar 18 anos é necessária uma autorização dos pais ou responsáveis. Quem tomou a vacina da febre amarela ou sarampo deve aguardar 30 dias para fazer uma doação. Já para a vacina contra gripe, o prazo é de 48 horas.

Confira os endereços

Hemocentro Estadual Coordenador Professor Nion Albernaz (Avenida Anhanguera, nº 5.195, Setor Coimbra), em Goiânia e unidades da Rede Hemo no interior do Estado – Rio Verde, Jataí, Catalão, Ceres, Iporá, Quirinópolis, Formosa e Porangatu.

Horários: de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, e, em Goiânia, também aos sábados, das 8 às 12 horas.

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.