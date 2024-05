Hemu promove mutirão para oferecer exames de ecocardiograma fetal em gestantes

O Hospital Estadual da Mulher Dr. Jurandir do Nascimento (Hemu), promove na sexta-feira, 10 de maio, um mutirão para realizar exames de ecocardiograma fetal. Intitulado Dia F da atenção à saúde cardiovascular do feto, o evento da unidade do Governo de Goiás prevê a oferta 150 vagas para gestantes de alto risco a partir de 23 semanas de gravidez, que serão realizadas das 8h às 18h.

Rápido, indolor e seguro para a saúde da mãe e do feto, o ecocardiograma fetal permite fazer a detecção precoce de diversas condições durante a gestação. Por meio de imagem, o ecofetal fornece informações detalhadas sobre o desenvolvimento do feto, especialmente em relação ao coração, ao apresentar válvulas cardíacas e músculos do bebê, permitindo ao profissional avaliar o estado de saúde do coração em seus estágios iniciais de formação, identificando, por exemplo aspectos como a movimentação e o fluxo sanguíneo, que são dados valiosos para a análise do desenvolvimento fetal.



Cardiologista pediatra do Hemu, Mayra Barreto explica que o exame permite aos médicos avaliarem a anatomia do coração do bebê, o ritmo e a frequência dos batimentos cardíacos. Dessa forma, é possível identificar precocemente cardiopatias congênitas, anomalias e malformações cardíacas – segundo o Ministério da Saúde, cerca de 29 mil crianças nascem com cardiopatia congênita por ano no Brasil. Dessas, cerca de 23 mil precisarão de cirurgia para tratar o problema.



“O objetivo principal é realizar um diagnóstico precoce, possibilitando uma melhor condução do acompanhamento da gestação, possibilitando que a equipe médica planeje e prepare o parto de forma adequada, garantindo a melhor assistência possível tanto para a mãe quanto para o bebê”, a diretora técnica do Hemu, Cristiane Carvalho.



Para atender à demanda no dia do mutirão – realizado em parceria com as Sociedades Goiana de Pediatria e Brasileira de Cardiologia e empresas privadas –, o Hemu vai colocar quatro salas e oito cardiologistas pediatras à disposição das pacientes. As gestantes interessadas em realizar o exame podem se inscrever pelo número (62) 3956-2939.