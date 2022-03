HMAP será gerido pelo Albert Einstein

O Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP), na Cidade Vera Cruz, será gerido pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein (SBIBAE). A prefeitura da cidade assinará o termo de cooperação na tarde desta segunda-feira (28). A transição para a nova nova gestão começa em abril. Organização receberá até R$ 16,5 milhões mensais para administrar o local. Contrato tem duração de 48 meses e pode ser renovado.

A SBIBAE foi classificada em primeiro lugar no chamamento público para a administração da unidade e é quem toma conta do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, que é referência em todo o Brasil. Após a assinatura do contrato, o documento será publicado no Diário Oficial do Município (DOU). A previsão é de que em junho, a SBIBAE já estará operando totalmente o HMAP.

A SBIBAE irá administrar os 235 leitos do hospital e deverá fazer mais de 970 internações clínicas por mês. As dez salas do centro cirúrgico do hospital e a sala de hemodinâmica deverão realizar 870 procedimentos eletivos mensais. Mais de oito mil consultas médicas ambulatoriais e mais de sete mil exames de imagem devem acontecer todos os meses.

O HMAP foi inagurado em 2018. Desde então, ele é gerido pela organização social Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar (IBGH). A assinatura do contrato é resultado do chamamento público para seleção de instituição ou entidade responsável pelo gerenciamento da unidade, iniciado em 29 de novembro de 2021. Nove instituições se habilitaram a participar do processo seletivo.

A assinatura do termo de cooperação contará com a presença do prefeito Gustavo Mendanha (sem partido), do secretário municipal de Saúde, Alessandro Magalhães, e de representantes da SBIBAE.