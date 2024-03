Homem é agredido com paulada ao ser assaltado enquanto esperava van para ir a tratamento médico

Um homem, de 58 anos, foi agredido com uma paulada por um assaltante enquanto guardava uma van para ir a um tratamento médico, em Mineiros, no Sudoeste goiano. O suspeito, de 20 anos, foi preso em flagrante pelo crime.

O crime aconteceu na madrugada de quinta-feira (29), próximo a um posto de combustível, no Setor Boa Vista. A Polícia Miliar (PM) foi acionada e encontrou a vítima com uma lesão no rosto do lado esquerdo. Ele relatou aos militares que, por volta das 2h45, estava em frente ao posto aguardando uma van para ir até a cidade de Jataí, quando foi surpreendido por uma paulada.

Após agredir o homem, o criminoso teria roubado o celular dele e fugido em direção ao setor Perobeiras, local que foi detido pela PM. Com o suspeito foram encontrados dois celulares.

A Polícia conduziu o suspeito até o pátio do posto, onde a vítima recebia os primeiros socorros pelo Corpo de Bombeiros, e foi reconhecido. Um dos aparelhos que estava com ele pertencia à vítima.

A vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com suspeita de fratura no rosto. O suspeito foi conduzido até a 14ª Delegacia Regional de Polícia, sendo apresentado à autoridade policial.



O delegado que atendeu o caso, Marcos Gomes, informou que o suspeito poderá responder apenas pelo crime de roubo, uma vez que a lesão corporal praticada pode ser absorvida pelo roubo. O caso continuará sendo investigado.

Por não ter o nome divulgado, o Daqui não conseguiu localizar a defesa do suspeito para que pudesse se pronunciar sobre o caso até a última atualização desta reportagem. Também não conseguimos atualizar o estado de saúde da vítima.