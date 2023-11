Homem é internado na UTI após ser baleado em briga com vizinho por causa de som alto, diz PM

Um homem foi preso suspeito de atirar no vizinho após uma briga pelo som alto, em Rio Verde, na região sul do de Goiás, informou a Polícia Militar (PM). Depois de um primeiro pedido, o suspeito, incomodado com o volume do som, retornou à residência em um veículo, chamou o vizinho e disparou contra ele. A PM foi acionada e encontrou o suspeito dirigindo embriagado no bairro Maristela.

Segundo a PM, a tentativa de homicídio aconteceu na noite de sábado (25). A polícia informou que foi acionada por testemunhas e uma equipe que estava nas imediações encontrou o suspeito.

Na abordagem, a polícia encontrou uma arma de fogo no veículo que o suspeito dirigia alcoolizado, um canivete, um celular e 22 munições. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para a 8ª Delegacia Regional de Polícia (DRP), em Rio Verde.

A vítima foi conduzida para o Hospital Municipal Universitário da cidade e, de acordo com a PM, o vizinho foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e pelo Corpo de Bombeiros. A reportagem tentou atualizar o estado de saúde da vítima, mas até o momento da publicação desta matéria não obteve retorno do hospital.

Segundo a PM, o suspeito pode responder por tentativa de homicídio e embriaguez ao volante. Como o nome do suspeito não foi divulgado, não foi possível entrar em contato com a defesa dele.