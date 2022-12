Homem é morto a tiros pelo enteado após esfaquear a esposa em Rio Verde, diz polícia

Um homem de 31 anos foi morto pelo filho, de 15 anos, e o genro, de 24 anos, da companheira, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Segundo informações da Polícia Civil, o caso aconteceu após a vítima do homicídio, Pablo Yuri Alves Santana, tentar matar a mulher esfaqueada. A tentativa de homicídio e a morte aconteceram no último domingo (18).

De acordo com o delegado Adelson Candeo, o adolescente e o jovem foram identificados e localizados. Ambos se apresentaram na delegacia com a companhia da advogada de defesa Yasmin Japiassu e estão sendo ouvidos na tarde desta segunda-feira (19), e devem responder em liberdade. A reportagem entrou em contato com a advogada perguntando mais informações e aguarda a resposta.

Segundo o registro da Polícia Militar, Pablo Yuri teria pulado o muro da casa da mulher e a atingido com um golpe de faca. Ao saber da situação, os suspeitos de matarem Pablo foram até a casa em que ele morava e realizaram vários disparos de arma de fogo.

De acordo com o tenente-coronel Leandro Carvalho, foi utilizado uma arma calibre 38 para os disparos contra Pablo Yuri. Na casa dos suspeitos foi encontrada uma munição da arma, que foi apreendida pelos agentes.

Segundo o delegado, a mulher ferida pelo golpe de faca teve um ferimento no braço e outro no tórax e chegou a ser encaminhada a uma unidade de saúde, mas já recebeu alta.