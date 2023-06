Homem é preso em Goiás suspeito de hackear e vender dados de milhões de brasileiros na internet

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu dois homens suspeitos de serem hackers especializados na venda de dados sigilosos dos brasileiros. Os mandados de prisão temporária, bloqueio de contas bancárias e busca e apreensão foram cumpridos na terça-feira (20), em Ceilândia (DF) e em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Também durante a operação foram realizadas derrubadas de sites e servidores, buscando desarticular o grupo criminoso.

Como as autoridades não divulgaram o nome dos dois suspeitos, o Daqui não localizou suas defesas para se manifestarem sobre o ocorrido.

Segundo a polícia, os hackers vendiam os dados para golpistas na internet, que, a partir dessas informações praticavam novos crimes. O acesso ao painel com os dados sigilosos das vítimas se dava por meio da assinatura de pacotes de 7, 15 ou 30 dias, com valores de R$ 150, R$ 200 e R$ 350, respectivamente.

Existiam pacotes separados por idade, classe social, endereço e até com histórico de vida e nome completo das vítimas.

O delegado responsável pelas investigações, Eric Sallum, explica que esses painéis eram a fonte de informação dos criminosos e que, a partir deles, eram selecionadas as vítimas e montados os esquemas para enganá-las.

“Esses golpes são de diversos tipos, sendo os mais conhecidos: o golpe do PIX, do motoboy, da mão invisível, da falsa central de segurança do banco, do falso sequestro e golpe da portabilidade do consignado”, destaca.

“Organizados de forma profissional”

Também segundo Sallum, todas essas informações eram organizadas de maneira profissional e estruturada. Isso permitia rápidas pesquisas, em múltiplos módulos, de forma que, qualquer leigo, em rápidos cliques, tivesse acesso à vida de qualquer cidadão brasileiro.

“Por meio da plataforma, foi possível constatar que cerca de 200 milhões de dados pessoais sigilosos de brasileiros estavam expostos, inclusive, fotos, assinaturas digitais, veículos, registros de armas e outras informações [...] Espantosamente, os criminosos também tinham acesso às câmeras de OCR em todo o Brasil, o que permite a leitura de placas dos veículos das vítimas e a localização das últimas rotas em rodovias de todo o país”, conta Sallum.

Das dezenas de inquéritos abertos, o delegado afirma que há sempre um ponto em comum: as vítimas eram enganadas justamente porque os golpistas, nas ligações telefônicas, tinham detalhes da vida privada e dados pessoais delas. Isso fazia com que essas pessoas realmente acreditassem na veracidade daquele contato.

O delegado diz, ainda, que o que mais intrigou a polícia foi a capacidade dos hackers em comercializar os dados com agilidade e riqueza de detalhes, até mesmo difícil de se obter por parte dos órgãos de segurança pública.

Penas

Os dois suspeitos presos na terça-feira (20) podem responder pelos crimes de: divulgação de segredo, invasão de dispositivo informático, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Se somadas, as penas ultrapassam os 20 anos de reclusão.

A investigação obteve acesso a uma lista de todos os usuários que haviam comprado acesso ao painel com dados pessoais sigilosos da população. De acordo com a polícia, essas pessoas também serão investigadas.