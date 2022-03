Homem é preso em Pontalina suspeito de transmitir de propósito o vírus HIV

Atualizada às 13h33.

Leovaldo Francisco da Silva, de 37 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (21) em Pontalina, no sul de Goiás, acusado de transmitir o vírus HIV, que provoca Aids, a algumas mulheres com quem teve relacionamento nos últimos tempos. Seis delas compareceram à sede da Delegacia da Polícia Civil do município para denunciar o suspeito que não teria avisado a elas de sua condição. Quatro apresentaram exame confirmando resultado positivo para HIV.

A informação é do delegado Leylton Barros, titular de Piracanjuba, que está respondendo por Pontalina. Leovaldo é investigado pelo crime de Lesão Corporal Gravíssima. As mulheres que denunciaram L.F.S. confirmaram que mantiveram relações sexuais com o suspeito sem o uso de preservativos.

Embora apenas as iniciais de seu nome tenham sido mencionadas pela Polícia Civil, a imagem do suspeito foi divulgada pela Polícia Civil, com amparo legal, para ajudar na identificação de outras vítimas que possam ter tido contato sexual com o autor.