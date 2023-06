Homem é preso por fingir ser funcionário do alto escalão do governo e tentar golpe em empréstimo

Colaborou: Larissa Feitosa

A Polícia Civil prendeu um homem, de 56 anos, suspeito de se passar por um funcionário do alto cargo da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, na tentativa de conseguir um empréstimo consignado no valor de R$ 230 mil. O caso aconteceu em uma agência bancária localizada no Setor Leste Vila Nova, em Goiânia.

Como as autoridades não divulgaram o nome do suspeito, a reportagem não localizou sua defesa para se manifestar sobre o caso.

A prisão do homem aconteceu na última sexta-feira (23), na capital. Na ocasião, o suspeito ainda tentou fugir da abordagem policial, mas acabou preso.

As investigações apontam que o suspeito apresentou documentos falsos ao banco, se passando por servidor do alto escalão do Governo Goiás, na tentativa de aumentar o valor obtido no empréstimo.

Natural do Rio de Janeiro, o homem possui antecedentes criminais por estelionato, falsidade de documento público e falsificação de documento particular em outros quatro estados.

À reportagem a Secretaria Estadual de Economia de Goiás disse que não vai comentar o caso, por se tratar de uma situação pessoal que envolve o servidor.