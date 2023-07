Homem é preso suspeito de aplicar golpes em ao menos 20 pessoas com falsos pacotes de hospedagem em

Um homem foi preso por suspeita de vender falsos pacotes de hospedagem em Caldas Novas, na região sul do estado. A prisão preventiva aconteceu na segunda-feira (10), em Goiânia, e foi realizada pela Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon). Segundo a Polícia Civil (PC), o homem teria causado prejuízo em pelo menos 20 pessoas.

A polícia informou que o homem é investigado por estelionato e explicou que ele garantia para os consumidores que reservas estavam fechadas, mas quando as pessoas chegavam aos locais de hospedagem descobriam que se tratava de um golpe.

Segundo a delegada do caso, Débora Melo, os prejuízos giram em torno de R$ 500 a R$ 1 mil por cliente lesado. A delegada disse também que o golpista mantinha contato com as vítimas até o dia da reserva para assegurar que estaria tudo certo.

Quando descobriam o golpe os clientes tinham que retornar para suas cidades e arcar com todas as despesas da viagem. Além das hospedagens, a polícia disse que o suspeito vendia entradas em atrações musicais, mas sem entregar os ingressos.

Para evitar cair em golpes parecidos, a delegada Débora alerta para que as pessoas entrem em contato com o local da hospedagem e verifiquem se a pessoa que está vendendo pacotes tem autorização para o serviço. Outra dica é desconfiar de valores muito abaixo do mercado.

A Polícia Civil divulgou a foto do suspeito para identificar possíveis novas vítimas. Porém, o nome dele não foi divulgado, por isso, o POPULAR, não conseguiu localizar a defesa para que se posicionasse.