Homem é preso suspeito de consumir carne de cachorros, em Aparecida

Um homem foi preso no último sábado suspeito de maus tratos e de consumo de carne de animais domésticos, no último sábado (6), no setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia.

Apresentando sinais de transtornos mentais e vivendo em condições insalubres, o homem foi levado pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) ao 4º DP de Aparecida para ser investigado.

"Fizemos a varredura no local e encontramos esse cidadão. Para nós, ele se encaixa em situação de vulnerabilidade social e fome. Ele tinha carne dentro da panela. Outra estava pendurada no varal e havia vestígios de que ele estava depenando outro cachorro", afirmou o porta-voz e diretor presidente da GCM em Foco, Jackson Dionísio.

Dionísio ainda conta que o homem e as carnes encontradas foram levadas para a delegacia. "Foi tudo apreendido. O delegado irá tomar as devidas providências em relação aos maus tratos. Só a perícia irá constatar se é realmente carne de animal, mas tudo indica que sim",

O suspeito foi denunciado à 4ª Regional da Guarda Civil Metropolitana (GCM) por uma vizinha, que acredita que seu cachorro da raça shih-tzu foi morto pelo homem. No local, a GCM encontrou cães vivos, ossadas enterradas, carnes penduradas, partes de cadáveres de cachorros, além de muito lixo, móveis espalhados pelo quintal , papelões, pneus e garrafas de plástico.

O caso está sob investigação da Polícia Civil (PC).