Homem é preso suspeito de furtar potes de Nutella em empório de Goiânia

Um homem foi preso em flagrante, por suspeita de furtar comércios nas regiões central e leste de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada depois que um empório no Jardim Goiás foi alvo do suspeito na quinta-feira (14).

A PM disse que os comerciantes tinham imagens de câmeras de segurança mostrando a ação do homem dentro dos estabelecimentos. Depois disso um patrulhamento foi feito na região e o suspeito foi localizado. Ele ainda estava com as mercadorias furtadas.

No vídeo divulgado pela PM, é possível ver quando o homem de camisa amarela e com uma bolsa na mão, está andando próximo à prateleira do estabelecimento. Logo depois ele começa a pegar os potes de Nutella e colocar dentro da bolsa.

Ainda segundo a polícia, o suspeito foi preso em flagrante e já tem várias passagens pela prática de furto em comércios na capital. O nome do homem não foi divulgado, por isso a reportagem não conseguiu localizar a defesa dele para pedir um posicionamento sobre o caso.