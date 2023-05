Homem é preso suspeito de matar a companheira asfixiada, cobrir corpo com edredom e fugir

Wender Paulo Rodrigues dos Santos foi preso, neste domingo (28), suspeito de matar a companheira, de 34 anos, em Aparecida de Goiânia. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), Regiane Dias Lemes foi encontrada morta por familiares coberta com um edredom em cima da cama, na casa onde ela morava com o suspeito, que é primo dela. Como a mulher não apresentava ferimentos, a polícia acredita que a vítima tenha sido asfixiada.

O corpo da vítima foi encontrado pela filha dela, de 19 anos, na sexta-feira (26), no Jardim Tropical. A jovem foi até a casa da mãe depois que Regiane parou de responder mensagens no celular e atender ligações, conforme a PM. Familiares precisaram pular o muro e, quando entraram na casa, se depararam com o corpo. De acordo com o delegado Jonatas Barbosa, a casa não tinha sinais de arrombamento, o que sugere que o próprio morador de lá cometeu o crime.

Fuga e prisão

Wender, que, segundo a polícia, é usuário de drogas, por outro lado, foi preso na casa da mãe dele, em Inhumas, região metropolitana da capital, de acordo com a corporação. O suspeito teria fugido do local levando a moto, o celular e os documentos da companheira. Eles estavam juntos havia cerca de sete meses.

Prima de Regiane, Daniella Ferreira Silva afirmou à reportagem do G1 Goiás que a família ficou surpresa com o crime, visto que Wender não apresentava sinais de que era uma pessoa violenta. Ela acredita que o suspeito estava sob o efeito de drogas no momento do crime. “Os vizinhos falaram que eles brigavam todos os dias, mas ela nunca falou nada. Ficamos muito assustados, não esperávamos isso dele. A gente não teve nem como se despedir porque o corpo dela já estava em estado de decomposição”, explicou, ao G1.

O corpo de Regiane, conforme Daniella, foi enterrado no Cemitério Municipal Jardim Boa Esperança, em Aparecida de Goiânia, no sábado (27).