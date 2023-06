Homem é preso suspeito de sequestrar criança em porta de escola, a colocar em mala e estuprá-la

Um homem foi preso na última quarta-feira (28) suspeito de sequestrar e estuprar uma menina de 12 anos. A vítima foi levada de Luziânia, no Jardim Ingá, até a Asa Norte de Brasília dentro de uma mala. Segundo a Polícia Civil (PC), a criança foi encontrada seminua, com escoriações por todo o corpo e algemada pelos pés. O suspeito foi identificado como Daniel Moraes Bittar, até então analista de T.I. do Banco de Brasília.

A reportagem, o delegado Rafael Abrão conta que no apartamento onde a vítima foi encontrada havia máquinas de choque, um galão com clorofórmio, câmeras fotográficas, material pornográfico e objetos sexuais. O delegado ainda revelou a hipótese inicial da polícia: “Após executar esse sequestro com o estupro, possivelmente ele a mataria”.

A PC explica que o suspeito realizou o sequestro com a ajuda de uma outra mulher, com a qual Daniel manteria um tipo de relacionamento. Essa cúmplice teria ajudado a deixar a criança inconsciente e também no transporte da mala até Brasília, na casa do homem. A menina foi achada algemada na casa dele.

O homem foi preso em flagrante na noite da última quarta-feira (28) e a mulher que o ajudou foi encaminhada à delegacia de polícia na manhã desta quinta-feira (29).

Em nota, o Banco de Brasília afirma que repudia veementemente as ações de Bittar e que todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas.

Imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito carregando uma mala com muita dificuldade enquanto a cobre com um pano. A vítima afirma que foi rendida com uma faca e, depois de sedada, acordou já na casa de Daniel. O material eletrônico apreendido vai passar por perícia.