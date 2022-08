Homem é preso suspeito de trancar mãe com Alzheimer em quarto, sem comida e remédios, em Anápolis

Um homem de 57 anos foi preso pela Polícia Civil (PC) na quinta-feira (25), em Anápolis, suspeito de maus-tratos contra a mãe, uma idosa de 89 anos.

De acordo com o delegado Manoel Vanderic, que está à frente do caso, a ocorrência chegou à PC por meio de vizinhos, que relataram ouvir gritos do investigado contra a idosa.

À polícia, a idosa contou que sofre de Alzheimer. Ela ficava presa em um cubículo insalubre. O homem foi preso em flagrante.

Segundo Vanderic, os abusos ocorrem já há alguns anos, mas não há um prazo definido.

Ele conta que a idosa sofria "xingamentos, ameaças, humilhações, privação de higiene, alimentação e remédios. Ele a trancava para sair para beber e não deixava sair de casa", afirmou.

Após a prisão do suspeito, a mulher foi entregue aos cuidados de outro filho.

O homem pode ser indiciado por expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso e, caso condenado, pode pegar de dois meses a um ano de detenção e multa.