Homem é resgatado com hipotermia em córrego da Marginal Botafogo

Um homem, que não teve a idade revelada, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) no córrego da Marginal Botafogo, em Goiânia, em estado de hipotermia, nesta segunda-feira (25). Ele foi resgatado nas proximidades da Avenida Independência e Rua 44 (Rodoviária de Goiânia).

O rapaz se encontrava em situação de rua e a corporação não sabe como ele chegou até o local. Segundo o capitão Ricardo Vasconcelos, alguém avistou o homem no córrego e ligou para os bombeiros pedindo socorro.

Ao ser questionado pelo estado de hipotermia, que é quando a temperatura corporal se encontra abaixo de 36º C, sendo potencialmente perigosa para o organismo humano, o capitão do CBMGO afirma que essa situação acontece devido a quantidade de horas que o homem ficou no espaço, mas que não foi possível identificar há quanto tempo ele estava lá.

Os bombeiros levaram o rapaz para o Cais de Campinas. A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde para saber sobre o seu estado de saúde, mas até a publicação desta matéria não houve retorno.

Também houve a tentativa de ligação para o Cais de Campinas e nenhum telefonema foi atendido.