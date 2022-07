Homem é suspeito de matar cachorro da namorada por ciúmes, em Goiânia

A Polícia Civil investiga um homem de 40 anos suspeito de ter matado o cachorro de sua namorada, em Goiânia. A suspeita é de que o homem tenha cometido o crime por ciúmes do tratamento que a namorada dava ao animal. No celular do homem, a polícia encontrou abas de vídeos de zoofilia.

Segundo a delegada Simelli Lemes, o fato aconteceu no dia 25 de junho, mas só foi denunciado no dia 29. No dia em questão, a dona do cachorro da raça cocker havia saído e deixado o animal sozinho com o namorado. No entanto, devido a um fato anterior, quando o homem alegou que havia sido mordido, a mulher decidiu deixar o cão trancado no quarto.

Quando voltou pra casa, o homem e a mulher – que tinham um relacionamento de 3 meses - saíram e só mais tarde ele contou que o cachorro havia fugido depois de passear com ele na região do Parque Flamboyant.

No entanto, a polícia constatou que em momento algum o suspeito saiu com o cão na guia. Imagens de câmeras mostram o momento em que ele deixa o apartamento da namorada com uma mochila pesada, e 15 minutos depois entra em um mercado com a mesma mochila leve, e presa em apenas um ombro.

Ciúmes

Segundo a delegada Simelli, a dona do cachorro inicialmente acreditou na história e espalhou cartazes com a foto do pet. No entanto, desconfiada do histórico da relação do namorado com o cachorro - o suspeito tinha ciúmes da maneira como ela tratava o animal e já o agrediu – ela procurou a polícia e registrou o caso.

O celular do homem foi apreendido, e no aparelho os policiais encontraram abas de vídeos de zoofilia (sexo com animais). Ele foi preso e informou o local onde estava o corpo do cachorro, que foi encontrado às margens da marginal Botafogo.

O homem foi liberado no dia seguinte à prisão. Agora, a Polícia Civil aguarda o laudo da perícia no corpo do cachorro para concluir o inquérito.

De acordo com a delegada, o homem pode responder pelo crime de maus-tratos com aumentativo de pena, caso seja constatado que ele torturou o animal.