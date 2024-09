Homem ameaça funcionários de supermercado com faca, esfaqueia policial e morre ao ser baleado

Um homem, cuja identidade ainda não foi confirmada, ameaçou funcionários de um supermercado com uma faca, na manhã desta sexta-feira (13), segundo a Polícia Militar (PM). Em confronto com a PM, o homem esfaqueou um policial na perna, então foi baleado e morreu no local. O caso aconteceu no Setor Centro Oeste, em Goiânia. O policial foi levado ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

O policial levou uma facada na perna esquerda, de acordo com o 2º tenente Cleber, do 38° Batalhão da Polícia Militar, que também disse que ele está bem. O POPULAR solicitou o estado de saúde dele ao Hugol, mas não obteve resposta até a última atualização desta matéria.

O confronto aconteceu no banheiro do supermercado, segundo o tenente. Ele informou que o homem foi levado ao banheiro para ser revistado, já que segurava uma faca/estilete e tinha uma mochila nas costas. De acordo com a Polícia Militar, após os disparos, o socorro foi prestado, mas o homem “não resistiu aos ferimentos”.

Sobre o ocorrido, o supermercado informou, em nota, que “na ocasião, um indivíduo ameaçou funcionários com uma faca, sendo prontamente acionada a Polícia Militar, para atender a demanda”. Ainda disse que “todas as informações pertinentes estão sendo disponibilizadas às autoridades competentes”.

A PM foi acionada via Centro de Operações Polícia Militar do Estado de Goiás (Copom). O corpo do homem foi retirado do local pelo Instituto Médico Legal (IML).

Os Supermercados Tatico vêm, por meio desta nota, esclarecer os fatos relacionados ao incidente ocorrido em uma de suas unidades, após a polícia ter sido acionada para atender ocorrência.

