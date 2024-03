Homem atira na ex em bar e se mata em Goiânia, diz Polícia Militar

Um homem atirou na esposa em um bar e na sequência disparou contra a própria cabeça, no Setor Progresso, em Goiânia, segundo a Polícia Militar (PM). O caso aconteceu na tarde de domingo (10). O casal foi socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). O homem não resistiu e morreu. A mulher sobreviveu e segue internada na unidade. O caso será investigado pela Polícia Civil (PC) por tentativa de feminicídio.

De acordo com a PM, a mulher estava sentada na mesa de um bar da região quando o suspeito chegou, foi até ela e começaram a discutir. Na sequência, o homem sacou uma pistola e atirou contra as costas da vítima e, em seguida, atirou contra a própria cabeça. A arma utilizada durante o crime foi recolhida pela PM.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e os dois foram encaminhados para o hospital. Em nota, o Hugol informou que a mulher está no Pronto Socorro da unidade, possui estado geral estável, consciente e respira espontaneamente (Confira nota na íntegra).

Ainda conforme a PM, a vítima possui medida protetiva contra o suspeito.

Nota do Hugol

Em resposta à solicitação, o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) informa que foram identificados pacientes com características semelhantes. O primeiro, um paciente do sexo masculino, que foi a óbito no dia 10/03/2024.

A segunda, uma paciente do sexo feminino, que está no Pronto Socorro da unidade, possui estado geral estável, consciente e respira espontaneamente.