Homem e bebê morrem em acidente envolvendo caminhão, em Santa Tereza de Goiás

Um homem e um bebê morreram no início da tarde desta sexta-feira (6) após um acidente envolvendo um caminhão e um carro de passeio, na BR-153, em Santa Tereza de Goiás, a 401 km de Goiânia. O veículo tinha uma logo da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), mas, em nota, a agência declarou que veículo envolvido no acidente não pertence à Goinfra. A pasta afirmou que o caminhão é de propriedade de empresa terceirizada, que presta serviços ao Estado.

De acordo com a empresa que administra a rodovia, a Ecovias do Araguaia, no carro havia três passageiros. O motorista que morreu no local, o bebê que foi socorrido, mas morreu no hospital e uma senhora que foi socorrida em estado grave e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Porangatu.

Como o nome da mulher não foi divulgado, a reportagem não conseguiu verificar o estado de saúde dela. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRG-GO) havia duas pessoas no caminhão e o motorista era inabilitado. Após o acidente, os policiais o encontraram escondido no mato. O suspeito foi encaminhado para a Polícia Civil de Porangatu.

O Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local “Não há, até o momento, registro de interdição da via”, informa a Ecovias do Araguaia. A reportagem questionou a corporação sobre as circunstâncias do acidente, mas não obteve retorno.

Nota da Goinfra

A respeito informações solicitadas sobre o acidente ocorrido no km 90 da BR-153, entre Santa Tereza e Porangatu, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) informa o que se segue.

Esclarecemos que o veículo envolvido no acidente não pertence à Goinfra nem o condutor tem qualquer vínculo empregatício com a agência. O caminhão é de propriedade de empresa terceirizada, que presta serviços ao Estado.

Como contratante, a Goinfra acionará a contratada para que esclareça sobre a situação em que ocorreu o acidente e para que seja oferecido todo o suporte que for necessário às vítimas e familiares.

Goiânia, 6 de janeiro de 2023