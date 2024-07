Homem furta ônibus no terminal Padre Pelágio, sai pelas ruas de Goiânia e abandona o veículo

Um homem ainda não identificado furtou um ônibus dentro do terminal Padre Pelágio, saiu dirigindo pelas ruas de Goiânia e abandonou o veículo no setor Vila João Vaz, região oeste da capital, na tarde de terça-feira (9). Segundo a RedeMob, responsável pela administração do terminal, a Polícia Militar (PM) foi acionada e realiza buscas para localizar o suspeito.

Em nota enviada ao Daqui, a RedeMoc e a Viação Reunidas informaram que repudiam o ocorrido e esclareceram que está contribuindo com as investigações da PM.

Em nota, a Polícia Militar disse que foi acionada ao local e registrou o caso. Disse ainda que as investigações serão feitas pela Polícia Civil. (leia nota na íntegra final do texto).

A reportagem entrou em contato com a Polícia civil na manhã desta quarta-feira (10). De acordo com a corporação, o caso sera investigado.

Nota Viação Reunidas

Na tarde desta terça-feira (09/07), um homem furtou um ônibus do transporte coletivo que estava estacionado no Terminal Padre Pelágio e dirigiu até a Vila João Vaz, onde abandonou o veículo. A RedeMob repudia o ocorrido e esclarece que está contribuindo com as investigações da Polícia Militar.

Nota Polícia Militar do Estado de Goiás

A polícia Militar foi acionada a respeito do ônibus abandonado, esteve no local e realizou o registro de Veículo Abandonado em Via pública. As investigações sobre o fato, seguem a cargo da Polícia Civil.