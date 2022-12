Homem invade e furta funerária em Quirinópolis

Um homem invadiu e furtou uma funerária em Quirinópolis, no sudoeste de Goiás. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito entrou no estabelecimento com o rosto coberto e levou aproximadamente R$600.

O crime aconteceu na madrugada da última terça-feira (27). Imagens das câmeras de segurança mostram o homem mexendo em todas as gavetas do estabelecimento com o rosto coberto. Até o momento o suspeito não foi encontrado.

Segundo informações da Polícia Militar, aparentemente o homem é suspeito de outros furtos na cidade.