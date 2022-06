Homem morre após ficar entalado no portão ao tentar invadir a casa da ex, em Caçu

Um homem de 38 anos morreu depois de ficar entalado no portão da casa da ex-mulher, em Caçu, no sudoeste goiano. Ainda não se sabe o que ele foi fazer no local, nem como ele acabou preso. A Polícia Civil vai investigar o caso e o delegado Nícolas Alvarenga deve ouvir familiares e amigos nos próximos dias para identificar as circunstâncias da morte.

O caso ocorreu na casa da ex-mulher, no centro da cidade, no último domingo (5), de madrugada. Ainda não se sabe se ele estava tentando invadir a residência ou chamar a ex-companheira e acabou ficando preso. A morte ocorreu porque ele quebrou o pescoço.

A polícia foi acionada por volta de 6h30, quando um vizinho saía de casa para trabalhar e viu o homem preso. A suspeita é que o acidente tenha ocorrido por volta de 3 horas da manhã. Quando a dona da casa foi chamada, ela reconheceu a vítima. Eles tiveram um relacionamento e estavam separados há cerca de um mês.