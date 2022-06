Homem morre após ser desafiado a pular do trampolim de piscina em clube de Goiânia

Um homem de 24 anos morreu na tarde desta sexta-feira (24) após pular do trampolim da piscina do Sesi Clube Antônio Ferreira Pacheco, em Goiânia. De acordo com o clube, a vítima, Júlio César Oliveira, foi desafiada por um amigo a ir ao local, que estava fechado e é restrito para competições.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender a vítima depois de ele ter se afogado por volta das 15h. O óbito, no entanto, foi constatado no clube.

Ainda segundo a direção, banhistas relataram que dois homens estavam aparentemente alcoolizados. A dupla se desafiou a pular do trampolim, que teria sido, inclusive, filmado pelo celular de um deles. Depois de pularem as grades que isolam a piscina de treinamento do restante do parque aquático, eles foram imediatamente alertados pelo segurança do clube para deixarem o local.

As polícias Civil e Científica estiveram no local. Segundo o perito criminal Hugo Lincoln contou para a TV Anhanguera, há duas possibilidades que podem explicar a morte. “A constatação aqui é de que a morte se deu por mal súbito ao cair na água ou mesmo por afogamento. Trata-se de uma piscina funda, de 5 metros de profundidade, e, segundo o amigo, ele pulou do último patamar do trampolim, que tem 10 metros. E, ao cair na piscina, ele não mais subiu”, explicou.

Em nota, o clube afirma que os dois continuaram correndo rumo à piscina, e o amigo que o acompanha foi contido pelo segurança, porém, o rapaz de 24 anos conseguiu subir no trampolim da piscina de saltos ornamentais e pulou de uma altura de 10 metros, caindo na água e batendo a cabeça no fundo da piscina. Ao ser retirado da piscina, o salva-vidas do clube tentou reanimá-lo, assim como o Corpo de Bombeiros, que foi acionado imediatamente.

O Sesi Ferreira Pacheco lamentou a morte do jovem e disse ter agido de forma imediata para evitar a tragédia.



Confira na íntegra a nota do Sesi Clube Antônio Ferreira Pacheco:



O Sesi Clube Ferreira Pacheco lamenta profundamente a trágica ocorrência em seu parque aquático na tarde de hoje (24/06), por volta das 15 horas, quando um homem, de 24 anos, e um amigo, numa atitude insólita, se desafiaram a pular do trampolim da piscina de treinamento de saltos ornamentais da unidade, de acesso restrito para competições e que estava devidamente trancada.



Segundo informações obtidas com usuários do parque aquático, os dois homens, aparentemente alcoolizados, praticavam atos inadequados no ambiente, como saltos mortais, com riscos para a integridade deles próprios e dos demais frequentadores. O desafio a que se propuseram, de pular do trampolim, teria sido inclusive filmado em celular por um deles. Ao pularem as grades que isolam a piscina de treinamento do restante do parque aquático, eles foram imediatamente alertados pelo segurança do clube para deixarem o local.



Os dois continuaram correndo rumo à piscina e o amigo foi contido pelo segurança, porém, a vítima conseguiu subir no trampolim da piscina de saltos ornamentais e pulou de uma altura de 10 metros, caindo na água e batendo a cabeça no fundo da piscina, que tem 5 metros de profundidade, emergindo já desacordado. Ao ser retirado da piscina, o salva-vidas ainda tentou reanimá-lo, assim como o Corpo de Bombeiros, acionado imediatamente, porém o homem faleceu no local.



O Sesi Ferreira Pacheco manifesta pesar à família da vítima e reitera ter agido prontamente para evitar a trágica ocorrência, o que não foi possível, infelizmente – diante do fato inusitado e incomum, verificado de forma inédita em suas instalações – e ter, igualmente, tomado todas as providências e adotado protocolos para salvar a vida do rapaz após o salto do trampolim.