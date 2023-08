Homem morre depois de ser atingido por trem em Ipameri

Um homem de 54 anos morreu depois de ser atropelado por uma locomotiva do trem de ferro em Ipameri, no sudeste do estado. O acidente aconteceu na Vila Estrela, no início da tarde desta quinta-feira (10).

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), a corporação foi acionada por volta das 13h20, mas, ao chegar no local do acidente, a morte da vítima já havia sido confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu).

Segundo informações da repórter Alyne Braga, da TV Anhanguera, moradores da região afirmaram que a vítima mora perto da linha férrea. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e também esteve no local.

Nota da VLI na íntegra

"A VLI esclarece que registrou, na tarde desta quinta-feira (10), por volta das 13h20, uma ocorrência ferroviária em Ipameri, no estado de Goiás. No momento da passagem da composição, o maquinista notou que havia uma pessoa na linha e, imediatamente, adotou todos os procedimentos de segurança, como a redução da velocidade e alertas sonoros.

As Polícias Militar e Civil, bem como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e constataram a morte de um homem de 54 anos. Uma equipe da Segurança Patrimonial da empresa foi até o local e colabora com as autoridades para apurar o ocorrido. A companhia lamenta o registro e orienta a população a manter uma postura segura em relação a linha férrea, para evitar ocorrências."