Homem para camionete e atira em pombos em Anápolis; veja vídeo

Câmeras de segurança flagraram um homem matando pombos em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. As filmagens mostram quando ele para a caminhonete, atira nos animais e um deles cai no chão.

O caso aconteceu no último domingo (3), mas o morador do local só viu as aves mortas na manhã de segunda-feira (4). O homem, que preferiu não se identificar, relata que pelo menos quatro animais foram machucados.

A reportagem checou que o caso ainda não foi denunciado para a polícia local, mas o morador que divulgou as imagens pretende registrar boletim de ocorrência. Se o autor for identificado, ele pode ser preso e pagar multa.

Espécie

Em entrevista ao G1, o biólogo Edson Abrão explica que os pombos que foram mortos não são aves vistas com frequência nos centros urbanos, chamados popularmente como “pombo-correio”. O profissional relata que se trata de um “Juriti”.

“O Juriti é uma ave típica do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, e ele vive em bando”, conta o biólogo.

Lei N° 9.605/1998

A Lei N° 9.605/1998, de 12 de fevereiro de 1998, estabelece sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticarem maus-tratos aos animas. A pena pode variar de 1 a 4 anos, juntamente com a multa mínima cobrada entre R$ 2 mil e R$ 5 mil para infrações leves. As graves irão de R$ 5 mil a R$ 50 mil e as gravíssimas vão de R$ 50 mil a R$ 200 mil.

Thaynara Mesquita é estagiária de Jornalismo do convênio GJC/Uniaraguaia