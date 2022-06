Homem pega cobra de quase 2 metros com as próprias mãos e solta em córrego

Um homem capturou uma cobra de quase 2 metros com as mãos e a soltou no Parque Macambira, no Setor Faiçalville, em Goiânia. O caso aconteceu no último sábado (18). No vídeo é possível ver a serpente enrolada nos braços do morador, que desce até o córrego e solta o animal silvestre.

Valdivino Alves, morador da região e que estava no local naquele momento, relatou que o rapaz teve a iniciativa de capturar a cobra porque a Avenida Madrid tem grande movimentação de veículos e animais são atropelados com frequência no local.

“A cobra estava atravessando e poderia ser atropelada. Ela tinha entre 1,5 a 2 metros de comprimento. Tem muitos micos aqui que sempre morrem atropelados.”

Os moradores chegaram a acionar o Corpo de Bombeiros Militar (CBM-GO), mas como a cobra já tinha sido deixada no seu hábitat natural, o envio de uma equipe foi cancelado.

Thaynara Mesquita é estagiária de Jornalismo do convênio GJC/Uniaraguaia