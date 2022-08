Homem perde mais de R$ 30 mil em golpe do PIX após receber oferta de emprego falsa em Goiânia

Um homem, de 45 anos, procurou a Polícia Civil após transferir R$ 30 mil a uma empresa que, segundo ele, prometia pagar comissões por um trabalho em uma plataforma de comércio virtual. Ao todo, ele fez dez transações bancárias, acreditando que receberia R$ 25,7 mil de comissões.

Maxwilsson Oliveira conta que recebeu a proposta de trabalho acreditando que poderia ser realizado por telefone e em meio período. O salário oferecido era de R$ 100 a R$ 800 por dia. Sua função era alavancar as vendas, e, para isso, precisava cumprir tarefas em uma plataforma e fazer investimentos.

Segundo a vítima, as transferências foram realizadas no domingo (7) e na segunda-feira (8). No começo, o investimento foi de uma quantia pequena e ele chegou a sacar R$ 345 em comissão. No entanto, os valores do suposto investimento foram aumentando cada vez mais, fazendo com ele fizesse pix de até R$ 8 mil.

Após isso, Maxwilsson não conseguiu mais entrar em contato com a suposta empresa e, portanto, não consegue reaver seu dinheiro. Ele registrou um boletim de ocorrência virtual na Polícia Civil, mas, tem consciência de que será quase impossível recuperar o prejuízo.

O delegado Daniel Oliveira, da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos, explica que, em geral, os criminosos se passam pela Amazon, uma empresa que nunca contrata pessoas por meio de mensagem SMS ou de WhatsApp. Ele também reforça que não existe essa prática de contratação individual, em que os possíveis empregadores buscam funcionários pelo número de telefone.

Uma forma de não cair nesses golpes, segundo o delegado, é procurar diretamente pelo site oficial da empresa, seja na busca pelo navegador ou pelo Google, observando sempre se está entre os primeiros resultados. Outro ponto importante destacado pelo investigador é a questão da linguagem.

“A escrita nas plataformas que os criminosos criam têm problemas em relação ao português, isso acontece porque a maioria dos envolvidos são de outros países, e, por isso, usam alguma ferramenta de tradução. A escrita vem com erros, em uma linguagem truncada”.

Por fim, é importante ressaltar que essas medidas de prevenção são essenciais, já que é muito difícil identificar os criminosos nesse tipo de golpe.