Homem que ateou fogo na mulher em Goiânia é indiciado por tentativa de feminicídio

O homem que ateou fogo na mulher em Goiânia no último dia 19 de março foi indiciado por tentativa de feminicídio. O caso aconteceu na frente do filho da vítima de apenas 6 anos de idade, no Setor Cristina e a mulher, Iara Zacarias, de 30 anos, teve queimaduras de 2º grau nos braços, pernas e partes íntimas. O homem, que foi preso, disse que estava embriagado e que queria sair de casa para beber mais, mas a vítima teria pedido pra ele não ir. Irritado, pegou um frasco de álcool, jogou em Iara e ateou fogo. A identidade dele não foi revelada. Ela pede ajuda para custear o tratamento.

As imagens de um circuito de segurança mostraram a mulher correndo por um corredor com o corpo em chamas. Assim que ela consegue retirar as roupas, ela abraça o filho, que presenciou tudo. O garoto é filho apenas da vítima. Os vizinhos, ao notarem a movimentação, socorreram Iara e acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Ela foi socorrida e levada ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) e as queimaduras atingiram 10% do corpo.

O marido - com quem a mulher se relacionava há dois anos - foi preso em flagrante por uma equipe (PM) e levado para a delegacia. Na unidade, ele confessou o crime e disse que após atear fogo na companheira deixou a residência e foi beber. O crime foi tentativa de feminicídio com agravamento de 1/3 da pena por ter sido praticado na frente do filho da vítima. Ele também foi inicialmente autuado por injúria contra a dignidade da mulher porque proferiu xingamentos contra ela. Ele não tinha passagem por violência doméstica, mas já foi autuado por uso de drogas e furto.

Pedido de ajuda

A vítima está na casa de uma amiga, que é enfermeira e mora em Trindade, na Região Metropolitana. O tratamento, entretanto, é realizado no Hugol, em Goiânia. Dessa forma, além da compra dos materiais, Iara precisa de ajuda para custear a locomoção. O filho, de 6 anos, está com o pai biológico enquanto a mãe se recupera e o suspeito continua detido.

Advogado da mulher, Thalyson Silva explica que a cliente tinha um cabelo longo e que boa parte ficou queimado. Por pouco, ele afirma, não atingiu o couro cabeludo. “Ela está nervosa e apreensiva”, completa. Segundo o advogado, a mulher tem chorado muito e apresenta tremores pelo corpo com frequência. Antes desse episódio, segundo a vítima, não havia histórico de agressões.

Como ajudar?

PIX: 03777420158 (CPF) - Iara Zacarias Siqueira