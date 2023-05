Homem que confessou assassinato das filhas de 4 e 8 anos fica em silêncio durante interrogatório

O motorista por aplicativo Ramon de Souza Pereira, de 30 anos, que confessou ter matado suas duas filhas de 4 e 8 anos a facadas, não respondeu às perguntas feitas pelo delegado Marcus Cardoso no interrogatório da tarde desta sexta-feira (26). O delegado foi ao hospital após o investigado apresentar uma melhora no estado de saúde e sair da UTI.

No final da manhã de hoje, a reportagem já havia informado, em primeira mão, que seria uma tática do advogado de defesa de Ramon orientar seu cliente a aderir ao direito constitucional de permanecer em silêncio.

"A gente sabe que nosso cliente é réu confesso e vai ter que enfrentar aí os trâmites legais do processo", comentou o advogado Djalma Alves.

O defensor também criticou a forma com que foi feita a prisão de Ramon, e disse ter havido ilegalidade nela. "Tem jurisprudência em tribunais superiores, e com previsão legal na Constituição Federal, de que a Guarda Civil Metropolitana não tem em suas funções fazer diligências e muitos menos realizar prisões com diligências".

Prisão preventiva

Segundo o delegado Marcus Cardoso, Ramon de Souza já passou por audiência de custódia, mesmo internado, e teve a prisão convertida em preventiva.

A decisão da juíza do caso foi proferida no final da tarde da última quinta-feira (25).

O crime

O motorista de aplicativo Ramon de Souza, de 30 anos, é suspeito de ter matado suas duas filhas, Mirielly e Cecília, a facadas e depois ateado fogo no carro com elas dentro, em Santo Antônio de Goiás. O crime ocorreu na segunda-feira (22).

Conforme o delegado Marcus Cardoso, o homem teria agido por vingança por conta de um suposto caso extraconjugal de sua mulher, mãe das meninas. No dia em questão, Ramon teria pegado o carro e ido buscar as filhas na escola, o que não era um hábito. As crianças teriam, inclusive, implorado para não serem mortas pelo pai.

A Polícia Civil informou que depois do crime, Ramon fugiu para uma região de mata. Ele foi encontrado um dia depois do crime, na terça-feira (23), pela Guarda Civil.

Logo após ser preso, Ramon foi conduzido para a delegacia, mas como apresentava um ferimento na região da garganta, foi levado para a unidade de pronto atendimento (UPA) do Jardim América. “Os médicos verificaram que o estado de saúde dele era grave e encaminharam para o Hugo”, disse o delegado.

No hospital, o homem foi internado na UTI e passou por uma cirurgia na traqueia. Porém, a unidade confirmou sua transferência para a enfermaria carcerária na manhã desta sexta-feira (26).