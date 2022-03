Homem que estava desaparecido desde o dia 23 de fevereiro é encontrado em Goiânia

Foi encontrado na madrugada deste domingo (6) o homem de 50 anos que estava desaparecido desde o último dia 23 de fevereiro, em Goiânia. Gutemberg de Moura, que possui problemas psiquiátricos, foi localizado no Jardim Itaipu, na capital goianiense.

De acordo com informações de familiares, Guto, como é conhecido, teve uma convulsão, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e está bem.

Gutemberg mora com o irmão, na Avenida T-1, no Setor Bueno. Conforme Fabrício Mocó, que é sobrinho do desparecido, Guto teria relatado na semana do seu desaparecimento que gostaria de visitar a irmã, que mora em Uberlândia, Minas Gerais.

Ainda segundo Fabrício, a viagem para a cidade mineira estava programada para depois do carnaval, mas a família acredita que a ansiedade provocou o desaparecimento, após uma distração com o portão da residência aberto.