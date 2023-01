Homem que matou a mulher e três crianças deixou bilhete falando em 'depressão', diz polícia

O Delegado Ederson Bueno, responsável pelo caso do homem suspeito pela morte da mulher e dos três enteados, afirmou que o suposto autor do crime deixou bilhetes, revelando os motivos das suas ações. A Polícia Técnico científica de Jataí está periciando os textos e informou que neles o homem declarou estar cansado de discussões familiares e que tomou a atitude, influenciado por sua depressão. “Foi um momento quente, junto com uma depressão”, diz um trecho de um dos bilhetes.

De acordo com a perícia, no texto, ele reclamava principalmente de discussões com a filha mais velha, Danielly, de 13 anos. O suspeito teria se queixado principalmente sobre a mãe sempre das crianças sempre dar razão à adolescente e não deixar ele exercer o papel de pai.

Ainda de acordo com os policiais, o suspeito afirma que levou a família para dar um passeio na cachoeira, no momento do crime.

A PC abriu um inquérito para investigar a situação.

O caso

A Polícia Civil (PC-GO) informou que um amigo do suspeito recebeu uma ligação dele, pedindo por um serviço na fazenda, e ao chegar no local viu os corpos e os bilhetes com as informações sobre o crime, assim chamou a polícia. O crime ocorreu no município de Aporé e as vítimas foram encontradas na manhã desta segunda-feira (16).

O velório das vítimas seria no ginásio de Serranópolis.