Homem que se passava por pai de santo e prometia cura para idosos em troca de dinheiro é condenado

A Justiça condenou um homem a 8 anos e cinco meses de prisão por oferecer falsos trabalhos de pai de santo a idosos com a promessa de curas milagrosas, em Goianésia, no centro de Goiás. Estima-se que José Felipe Machado Barbosa tenha causado prejuízo de mais de R$ 20 mil somente a uma das vítima. No total, valor ultrapassa R$ 60 mil.

O Daqui não localizou a defesa de José Felipe Machado Barbosa para que se manifestasse sobre o caso.

A decisão pela condenação do crime de estelionato foi do juiz Rafael Machado de Souza. Consta no processo, que José Felipe ofereceu ajuda de um "Pai Zé" para curar a dependência alcoólica do filho de uma vítima. Na ocasião, cobrou R$ 600,00 para expulsar um "espírito obsessor" e, depois, por telefone, induziu a vítima a pagar mais R$ 917,00.

Depois que a vítima disse que não queria mais continuar com os trabalhos espirituais, José Felipe, fingindo ser "Pai Zé", ameaçou-a e ela teve que pagar mais de R$ 20 mil.

Durante o julgamento, o juiz analisou comprovantes de saques realizados pela vítima, termos de reconhecimento, dados cadastrais vinculados ao número de José Felipe e depoimentos colhidos durante a investigação do caso. A partir disso, o magistrado concluiu que o conjunto de provas eram suficientes para a condenação.

“Especialmente porque, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quanto corroborada por outros elementos de prova”, destacou.