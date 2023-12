Homens são presos suspeitos de abordar e estuprar adolescentes dentro de ônibus em Goiânia

Dois homens de 28 e 34 anos foram presos suspeitos de estuprar duas adolescentes de 16 anos no Jardim das Aroeiras, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu na noite de quarta-feira (27).

Por não terem tido os nomes divulgados, o Daqui não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos até a última atualização desta reportagem.

Segundo a PM, as duas adolescentes estavam dentro de um ônibus coletivo a caminho de Senador Canedo, onde se encontrariam com a irmã de uma delas, quando foram abordadas pelos dois suspeitos. Dentro do ônibus, os suspeitos ameaçaram e assediaram sexualmente as duas, obrigando-as, na sequência, a descer do ônibus com eles.

Na rua, quando estavam indo em direção a uma residência, uma das jovens conseguiu se desvencilhar de um dos suspeitos e correu para buscar ajuda, momento em que encontrou uma viatura da Polícia Militar.

Os policiais a acompanharam ao local em que a outra jovem e os dois suspeitos estavam e os dois foram presos. Segundo a PM, um deles já tinha passagens pelos crimes de tráfico e lesão corporal.

Procurado, o Redemob Consórcio pediu que o Batalhão de Terminal fosse procurado.